Baca yangını korkuttu, apartman sakinleri fırıncıya tepki gösterdi Samsun'da bacadan çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, apartman sakinleri fırın sahibine tepki gösterdi.

Samsun'da bacadan çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, apartman sakinleri fırın sahibine tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi'nde bir apartmanın çatı katında baca kaynaklı yangın meydana geldi. Yangın binada kısa süreli panik oluşmasına sebep oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın söndürüldü. Vatandaşlar ise pencerelerinden ve cadde üzerinde söndürme çalışmalarını merakla seyretti.

Olayın yaşandığı apartman sakinleri, binanın en alt katında yer alan fırına tepki gösterdiler. Daha önce de benzer yangınlar çıktığını ve bunun fırından kaynaklandığını iddia eden vatandaşlar, "Evin içi duman, boğuluyoruz. Apartmanda bronşit hastası, KOAH hastası olanlar var. Pencere açamıyoruz. Kokudan uyuyamıyoruz. Evler boğuluyor. Duramıyoruz, her gün dışarı çıkıyoruz. Biz fırından şikayetçiyiz. 30 yıldır bizim anamızı ağlattı. Fırından çok ses geliyor. Yağ kokusu geliyor, duman geliyor. Bütün gün biz buna maruz kalıyoruz" dediler.

Fırın sahibi Arif Eker ise gerekli tüm önlemleri aldığını, düzenli olarak baca temizliğinin yapıldığını ve iddia edilenlerin doğru olmadığını savundu. Eker, "30 senelik fırın burası. Nasıl şikayetçilermiş? 30 senedir devlete vergi veriyorum. 30 senede tabii ki olacak. Yangın da olacak, başka şey de olacak. İş yeri burası. Sigortalı elemanlar var. Biz gerekli tedbirlerimizi de almıştık" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA