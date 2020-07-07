Baca yangını korkuttu, apartman sakinleri fırına tepki gösterdi - Baca yangını korkuttu, apartman sakinleri fırına tepki gösterdi Samsun'da baca kaynaklı bir yangın sonrası apartman sakinleri fırın sahibine tepki gösterdi.

- Baca yangını korkuttu, apartman sakinleri fırına tepki gösterdi

SAMSUN - Samsun'da baca kaynaklı bir yangın sonrası apartman sakinleri fırın sahibine tepki gösterdi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bir apartmanın çatı katında baca kaynaklı bir yangın meydana geldi. Yangın kısa süreli bir panik oluşmasına sebep oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın söndürüldü. Vatandaşlar da pencerelerinden ve cadde üzerinden bu anları seyretti.

Olayın yaşandığı apartman sakinleri, binanın en alt katında yer alan fırına tepki gösterdiler. Daha öncede benzer yangınlar çıktığını ve bunun fırından kaynaklandığını iddia eden vatandaşlar, "Evin içi duman, boğuluyoruz. Apartmanda bronşit hastası, KOAH hastası olanlar var. Pencere açamıyoruz. Kokudan uyuyamıyoruz. Evler boğuluyor. Duramıyoruz, her gün dışarı çıkıyoruz. Biz fırından şikayetçiyiz. 30 yıldır bizim anamızı ağlattı. Fırından çok ses geliyor. Yağ kokusu geliyor, duman geliyor. Bütün gün biz buna maruz kalıyoruz" dedi.

Fırın sahibi Arif Eker ise gerekli tüm önlemleri aldığını, düzenli olarak baca temizliğinin yapıldığını ve iddia edilenlerin doğru olmadığını savundu. Eker, "30 senelik fırın burası. Nasıl şikayetçilermiş? 30 senedir devlete vergi veriyorum. 30 senede tabii ki olacak. Yangın da olacak başka şey de olacak. İş yeri burası. Sigortalı elemanlar var. Biz gerekli tedbirlerimizi de almıştık" diye konuştu.

Kaynak: İHA