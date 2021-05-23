Baca yangını korkuttu
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Baca yangını korkuttu

Baca yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir iş yerine ait bacada çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, bir iş yerine ait bacada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin mahallesi 1612 sokak içerisinde bulunan bir iş yerinin baca kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Baca yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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