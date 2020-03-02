02.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:57

Aydın'da bir işletmede meydana gelen baca yangını korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, işletmede maddi hasar oluştu.



Yangın akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin bacasında meydana gelen sorun nedeniyle ortalık bir anda duman altında kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, bacada temizlik çalışması başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA