Baca yangını korkuttu
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Baca yangını korkuttu

Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan baca yangını mahalle sakinlerinin paniğine neden oldu.

24.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:55
Baca yangını korkuttu

'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan baca yangını mahalle sakinlerinin paniğine neden oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hacı Hasan Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğin gören mahalle sakinleri hemen 110'u aradı. Apartman sakinlerine de veren mahalleliler, el birliği ile çatıdaki yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpü ile soğutma işlemi yaparken, maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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