Baca yangını kısa sürede söndürüldü
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Düzce Belediyesi, Sabah, Düzce, 3. Sayfa

Baca yangını kısa sürede söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

07.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
Baca yangını kısa sürede söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Beyciler Mahallesi 1578. sokak üzerinde bir evin bacasından aşırı duman gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, bacadan çıkan dumanın evin içerisinden çıkabileceğini düşündü. Ev içine giren ekipler bacanın kurumlar nedeni ile dolduğunu bu nedenle de yandığını gözlemlendi. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, vatandaşlara da baca temizliğini mutlaka yapmaları gerektiğini hatırlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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