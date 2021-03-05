Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
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Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi

05.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:49
Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şerefiye Mahallesi'nde bir lokantanın bacasında çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri işyeri ve bacada soğutma çalışması yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Şerefiye Mahallesi'nde bir lokantanın bacasında çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri işyeri ve bacada soğutma çalışması yaptı.

Olay Düzce Şerefiye Mahallesi Uzunzade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir lokantanın bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar söndürme çalışması yaparken, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen baca yangınında soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri son günlerde artan baca yangınları ile ilgili olarak vatandaşları uyararak bacaların temiz tutulması gerektiğini belirtti. - DÜZCE

Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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