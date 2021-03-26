Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
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Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi Alevlere teslim olan ev itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan iki katlı evin baca kısmında yangın çıktı.

Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Alevlere teslim olan ev itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan iki katlı evin baca kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesi Kemaliye Caddesi'nde bulunan A.Y.'ye ait iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler için bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi
Son dakika... Bacada çıkan yangın iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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