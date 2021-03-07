Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
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Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı

07.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:43

Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı Sakarya'nın Karasu ilçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın, apartman boşluğunda bulunan fındık kabuklarına sıçradı.

Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın, apartman boşluğunda bulunan fındık kabuklarına sıçradı. Vatandaşların fark ettiği yangın olası bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerinde bulunan beş katlı Yavuzyiğit Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın bacasında bulunan kapat bir anda alev aldı. Bacadan düşen alevler, apartman boşluğunda bulunan fındık kabuklarına sıçradı. Fındık kabuklarının tutuşmasıyla birlikte yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Yangının çıkışını fark apartman sakini Dursun Soğuksu, "Burnumuza bir koku geliyordu. Arkadaşlar da kapıya vurdu. Dediler, 'burnumuza bir koku geliyor'. Geldik, kapıyı açtık. Alevler çıkınca kapıyı kapattım hemen. Hemen 110'u aradım. Arkadaşı da karakola gönderdim. Bacanın kapağı yanmış. Metaller aşağı düşünce burada bulunan kabuklar da alev almış. Allah'tan aşağı inmemiş. Çünkü aşağısı daha berbattı" dedi.

Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

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