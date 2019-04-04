Baca Yağının Tutuşması İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir derneğe ait restoranın bacasının tutuşması, itfaiyeyi alarma geçirdi.

Kale Mahallesi Sanat Sokak'ta Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği bünyesinde yer alan restoranın bacası tutuştu.

Çevreyi yoğun dumanın kaplaması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kendiliğinden sona eren yangının ardından ekiplerin yaptığı incelemede, yangına restoranın bacasında biriken yağların neden olduğu belirlendi.

Vatandaşlar da restoran yetkililerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA