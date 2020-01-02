'Baca gazı arıtma sistemi'nin yokluğu termik santrallere kilit vurdurdu

02.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin kapatılmasına gerekçe olarak "baca gazı arıtma" ve "sürekli emisyon ölçüm" sistemlerinin bulunmamasını gösterdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen gün yaptığı açıklamada, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle