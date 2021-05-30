Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi
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Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın baca kısmında çıkan dumanlar çalışanları ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın baca kısmında çıkan dumanlar çalışanları ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranın baca kısmında yoğun dumanlar yükselmesi üzerine iş yerinde çalışanlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler baca kısmına merdiven uzatarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaşanılan panik sonrası çalışanlar ve iş yeri sahipleri rahat bir nefes alırken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

(Hamza Alp/ İHA)

Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi
Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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