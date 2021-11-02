Baca deliğine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin baca deliğine düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki Haşim Perdal'a ait evin baca deliğinden sesler geldiğini duyan aile, mahsur kalan güvercini kendi imkanları ile kurtarmak için çalışma başlattı. Güvercini kurtaramayan vatandaşlar, durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri çekiç yardımıyla duvarı kırarak güvercini mahsur kaldığı yerden çıkarttı.

Güvercin itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı. - ÇORUM