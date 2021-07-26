Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da bacaya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çankırı'da bacaya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi Nergis Sokak'taki bir apartmanda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Binanın çatısından baca deliğine düştüğü belirlenen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin yara almadığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Yusuf Güney Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Can Bartu Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:02:32. #1.15#

title