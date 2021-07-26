Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Çankırı'da bacaya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı'da bacaya sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi Nergis Sokak'taki bir apartmanda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Binanın çatısından baca deliğine düştüğü belirlenen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kedinin yara almadığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın