Baca deliğine düşen yavru baykuş ve kargalar kurtarıldı
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Baca deliğine düşen yavru baykuş ve kargalar kurtarıldı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, bir apartmanın baca deliğine düşen yavru baykuş ile 2 yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Baca deliğine düşen yavru baykuş ve kargalar kurtarıldı
11.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:48

TOKAT'ın Zile ilçesinde, bir apartmanın baca deliğine düşen yavru baykuş ile 2 yavru karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zile ilçesi Yunusemre Mahallesi Oğuz Alp Sokak'ta bulunan 7 katlı Aydın Kent Apartmanı'nın baca deliğinden gelen kuş sesleri üzerine apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Çatıda inceleme yapan Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, baca deliğinin içerisine düşen kuş yavrularının yerlerini tespit etti. Ekipler, 1 yavru baykuş ile 2 yavru kargayı düştükleri yerden çıkararak, doğaya saldı.İtfaiye personeline teşekkür eden apartman sakinlerinden Şahin Eşki (51), kuş sesleri duydukları için itfaiyeye haber verdiklerini, çıkan baykuşu görünce de çok şaşırdıklarını söyledi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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