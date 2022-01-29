Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu

Afyonkarahisar'da evlerindeki kombinin baca borusunun çıkması sonucu doğal gazadan etkilenen biri çocuk 3 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da evlerindeki kombinin baca borusunun çıkması sonucu doğal gazadan etkilenen biri çocuk 3 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirilen aile üyelerinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişilik ailenin yaşadığı dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu isimleri öğrenilemeyen aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak zehirlendiklerini söyleyerek ambulans istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ile birlikte polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen ve isimleri henüz öğrenilemeyen anne, baba ve bir çocuklarını ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu

Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dumlupınar, Karahisar, Ambulans, Doğalgaz, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title