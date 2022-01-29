Baca borusu çıkan kombi az kalsın faciaya neden oluyordu

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da evlerindeki kombinin baca borusunun çıkması sonucu doğal gazadan etkilenen biri çocuk 3 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirilen aile üyelerinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişilik ailenin yaşadığı dairede yanan kombinin bacasının çıkması sonucu isimleri öğrenilemeyen aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak zehirlendiklerini söyleyerek ambulans istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ile birlikte polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen ve isimleri henüz öğrenilemeyen anne, baba ve bir çocuklarını ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR