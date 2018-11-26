Babson Üniversitesi Yetkilileri Uyem İşbirliği İçin Bursa'ya Geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Merkezin altyapısı, eğitim programları için uygun hale getirildi. Bundan sonraki süreçte UYEM'deki eğitimlerin kalitesinin dünya standartlarında olması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Babson Üniversitesi de bu alanda dünyada isim yapmış bir kurum." dedi.

BTSO tarafından iş dünyasına yönelik eğitim üssü haline getirilecek Uludağ Yaşamboyu Eğitim Merkezi (UYEM) için Babson Üniversitesi Genel Müdürü Vinod Radhakeesoon ile bir araya gelerek yapılabilecek ortak eğitim programları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

UYEM'de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlandığını belirten Burkay, "Uludağ'ın marka değerini artıracak UYEM restorasyon çalışmaları bittiğinde önemli bir referans eğitim merkezi haline gelecek. Merkezin altyapısı, eğitim programları için uygun hale getirildi. Bundan sonraki süreçte UYEM'deki eğitimlerin kalitesinin dünya standartlarında olması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Babson Üniversitesi de bu alanda dünyada isim yapmış bir kurum." ifadelerini kullandı.

UYEM iş dünyasının bilgi ve birikimini güncelleyecek

Artık dünyada yeni teknolojilerin hızla yayıldığına işaret eden Burkay, şunları kaydetti:

"Bu baş döndürücü gelişim, sanayi ve ticaret erbaplarımızın da kendisini geliştirmesini zorunlu kılıyor. Dünyada Endüstri 4.0'ın konuşulduğu, dijital pazarlamanın dünya ticareti içinde önemli bir pay aldığı bu dönemde bizler de eğitim programlarımızı bu gerçekler doğrultusunda geliştirmeliyiz. UYEM, iş dünyamızı bu yeni gelişmelere adapte edecek ve mevcut bilgi ve birikimlerini güncellenmesine de katkı sağlayacak. Bu anlamda temelini attığımız bu işbirlikleri UYEM'i sadece Türkiye'de değil dünyada adından söz ettirecek örnek bir kurum haline getirecektir."

Babson Üniversitesinin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Genel Müdür Vinod Radhakeesoon da hayata geçirdikleri işbirlikleriyle dünyanın birçok farklı ülkesinde eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Babson Üniversitesinin özellikle iş dünyasına yönelik sahada uygulamalı eğitim programları düzenlediğini vurgulayan Radhakeesoon, şunları aktardı:

"UYEM oldukça başarılı bir proje. Özellikle binanın mimarisi ve bulunduğu bölge bir eğitim kompleksi için çok uygun. Babson Üniversitesi teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimde de dünyadaki en iyi örnekler arasında yer alıyor. Üniversitemiz özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma ve girişimcilik konularında oldukça başarılı. BTSO ile yapacağımız işbirliğiyle iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun başarılı eğitim programları gerçekleştirebiliriz."

Ziyarete, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve yönetim kurulu üyesi Aytuğ Onur da eşlik etti.