'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu

'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Ressam Ebru Duruman'ın 'BABRULAND' adlı serisini tanıttığı sergi, Bebek'te sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ebru Duruman'ın 'BABRULAND' adlı serisini tanıttığı sergi, Bebek'te sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ebru Duruman, sanal bir platform oluşturmak amacıyla hazırladığı 'BABRULAND' serisinde yer alan eserlerini, Meg Bebek'te açılan sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. 30 Aralık'a kadar devam edecek sergiye çok sayıda kişi katıldı.

"ÜTOPİK DÜNYAYI TEMSİL ETMEK AMAÇLANDI"

Sergideki eserlerde kişinin her anlamda kendine dönmesi ve kendini özgür hissetmesinin ön plana çıktığına dikkat çeken Ebru Duruman, "Bu serinin ismi bebek Ebru'yu temsil ettiği için 'BABRULAN' oldu. Eserlerde yer alan karakterlerde, benimle birlikte, kendilerine bakan kişinin kendi iç dünyasına dönebilecekleri sanal bir platform yaratmaya çalıştım. Bu platformda da insanların renk tonları, yaşadıkları yerler ve görüntüleri gibi unsurların dışında bu ütopik dünyada daha özgür hissedip kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir ortam sağlamak üzerine kurduğum bir sergi diyebilirim" diye konuştu.


'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu

'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu

'BABRULAND' Bebek'te sanatseverlerle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title