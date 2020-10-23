Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle
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Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle

23.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:45
Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Babil dizisinin 17. bölümü bugün Star TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil 18. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BABİL 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda'yı, İrfan'sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan'ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor.

BABİL SON BÖLÜM İZLE...

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle

BABİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil bu akşam 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Babil 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 17. bölüm izleme linki! Babil 17. bölüm fragmanı izle

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan'ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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