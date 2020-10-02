Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm de neler oldu? Babil 14. bölüm izleme linki! Babil 14. bölüm fragmanı izle
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Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm de neler oldu? Babil 14. bölüm izleme linki! Babil 14. bölüm fragmanı izle

02.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:40
Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm de neler oldu? Babil 14. bölüm izleme linki! Babil 14. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Babil dizisinin 14. bölümü bugün Star TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL SON BÖLÜM İZLE...

Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm de neler oldu? Babil 14. bölüm izleme linki! Babil 14. bölüm fragmanı izle

BABİL 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra televizyonda yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. Ardından sizler için hemen yazımıza yeni fragmanı ekleyeceğiz. Takipte kalın.

BABİL 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dengeler değişiyor! Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen'e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay'la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman'ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil'de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!

BABİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil bu akşam 2 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölüm de neler oldu? Babil 14. bölüm izleme linki! Babil 14. bölüm fragmanı izle
Babil yeni bölüm

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan'ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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