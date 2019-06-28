Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BABEL YILLIK 2,5 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen Holandalı futbolcu sarı kırmızılı ekipten yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Futbolcu imza parası olarak da 2,5 milyon euro alacak.

Hollandalı gazeteci Mike Verweij 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dün İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Babel için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA