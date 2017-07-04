Babel'in Pepe'yle Olan Fotoğrafını Paylaşması Taraftarları Heyecanlandırdı
Beşiktaş'ın yıldızı Babel, Siyah-Beyazlıların transfer etmek için uğraştığı Pepe ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, Beşiktaş'ın transferi bitirdiği şeklinde yorumlandı.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den, Instagram üzerinden taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım geldi.
PEPE BİTTİ
Hollandalı oyuncu kişisel hesabından Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Real Madrid'li Pepe ile birlikte yer aldıkları bir fotoğraf karesini paylaştı. Bu paylaşım Beşiktaş'ın Pepe transferini bitirdiği şeklinde yorumlandı.
İşte Babel'in paylaştığı fotoğraf;