Babel'in Golü Rekor Getirdi





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının sonunda gol rekoru kırıldı.



Daha önce Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftası gol rekoru 53 iken, Beşiktaşlı Ryan Babel'in 86. dakikada Porto ağlarına attığı 3'üncü golun sonrasında ilk haftada atılan gol sayısı toplamda 54'e ulaştı ve 2013-14 sezonuna ait rekor kırılmış oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan maçlarda toplamda 28 gol atılmıştı. Dün oynanan maçlarında hepsinin gollü geçmesi ile son 15 sezonun en gollü açılış haftası yaşanmış oldu.



Şampiyorlar Ligi'nde atılan en çok gol ise 2000-01 sezonunda ikinci grup maçlarında atılan 63 gol olarak kayıtlara geçti.



2003-04 yılından itibaren Şampiyorlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında atılan toplam goller şu şekilde:



2003/04 40



2004/05 31



2005/06 37



2006/07 42



2007/08 36



2008/09 36



2009/10 37



2010/11 44



2011/12 32



2012/13 43



2013/14 53



2014/15 43



2015/16 48



2016/17 50



2017/18 54