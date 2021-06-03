Babe Ruth'un oyuncu kartı yaklaşık 6 milyon dolarlık rekor ücretle satıldı

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1914'te küçükler liginde oynadığı dönemden kalma bir oyuncu kartı, yaklaşık 6 milyon dolarlık rekor ücretle alıcı buldu.

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1914'te küçükler liginde oynadığı dönemden kalma bir oyuncu kartı, yaklaşık 6 milyon dolarlık rekor ücretle alıcı buldu.

Sporculara ait nadir eşyaların yer aldığı Collectable platformundan yapılan açıklamaya göre Babe Ruth'un 19 yaşındayken Baltimore adına küçükler liginde atıcı olarak forma giydiği döneme ait beyzbol kartı, isminin gizli kalmasını isteyen bir koleksiyonere satıldı.

Yalnızca 10 adet bulunduğu tahmin edilen kartın söz konusu satışıyla en yüksek fiyatlı oyuncu kartı rekoru da kırılmış oldu.

Ruth'un MLB'de oynamaya başladığı dönemin öncesine ait 10 karttan bir diğeri ise 2013'te 450 bin 300 dolar karşılığında satın alınmıştı.

Daha önce MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait kartı ve LeBron James'in NBA ekibi Cleveland Cavaliers'taki 2003-2004 çaylak sezonu kartı, 5,2 milyon dolara satılmıştı.

MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan