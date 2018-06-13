Babayla Kurulan Güven İlişkisi Çocuk Gelişimini Olumlu Etkiliyor

Medicana Sivas Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Kerim Begür Çayır, "Çocuklar anneleri ile sevgiyi, güvenmeyi; baba ile de toplumsallaşmayı yani kurallara uymayı, paylaşmayı ve problem çözmeyi öğreniyorlar" dedi.

Son yıllarda annelerin çalışma hayatına daha fazla katılmaları ve aile yapılarındaki değişimler gibi nedenlerle, baba ile çocuğun sağlıklı bir iletişim kurmasının önem kazandığının ifade eden Psikolog ve Aile Danışmanı Kerim Begüm Çayır, çocukların anneleriyle olduğu kadar babalarıyla da bağlılık ve güven ilişkisine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çocukların ebeveynleriyle, özellikle de baba ile olan ilişkilerinin güven, ilgi ve sevgi açısından yetersiz olmasının tüm hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek adımlara zemin hazırlayabileceğini belirten Çayır,"Babayla sağlıklı bir ilişki çocuklara pek çok avantaj sağlamaktadır. Çocuklar anneleri ile sevgiyi, güvenmeyi; baba ile de toplumsallaşmayı yani kurallara uymayı, paylaşmayı ve problem çözmeyi öğreniyorlar. Bu sebeple çocukların babalarıyla olan ilişkileri, onların sosyal yaşam kavramlarını geliştiriyor" dedi.

"Doğru cinsel kimlik gelişimi sağlıklı iletişime bağlı"

Kız çocuğunun annesiyle ve erkek çocuğun babasıyla özdeşleşmesinin çocuğun cinsel gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Çayır,"Bu sağlıklı iletişimle birlikte çocuk da sağlıklı bir cinsel kimlik ediniyor. Özellikle kız çocukları için, babaları hayatlarında tanıdıkları ilk erkek oluyor. Bu nedenle baba ile kurulan ilişki gelecekte karşı cinsle kurulacak ilişkilerin şeklini ve kalitesini belirliyor. Eğer baba çocuğuyla ilgili ve iletişimi iyiyse, ileride çocuğun insanlarla olan ilişkileri de iyi oluyor." diye konuştu.

"Babayla doğru ilişki öz güveni geliştiriyor"

Anneyle daha çok zaman geçiren çocuk için babanın ilgisinin yeni bir deneyim alanı sağladığını aktaran Çayır,"Çocuk babadan da birçok şey öğrenmeye başlıyor ve bunların hepsi çocuğun zeka gelişimine olumlu yönde katkı sağlıyor. Çocuk bu iyi ve olumlu ilişki sayesinde hem okul hem de iş ve sosyal hayatında daha başarılı oluyor. Çocukların gözünde çok güçlü ve akıllı olan babayla ilişkinin kalitesi, aynı zamanda çocuğun özgüveni yüksek ve kendini rahat ifade edebilen bir yetişkin olmasını destekliyor. Bunun yanında babayla kurulan iyi ilişkiler hem çocuklukta hem de yetişkinlikte; psikolojik problemlere karşı koruyucu etki sağlıyor. Babanın çocuğuna karşı olan sevgisi ve verdiği güven, psikolojik olarak çocuğun kendisini daha iyi ve güçlü hissetmesine yardımcı oluyor." şeklinde konuştu. - SİVAS