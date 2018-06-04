Babayiğitlerin Uyumları Beni Çok Etkiledi"

Türkiye'nin Otomobili'nin CEO'su Karakaş, "Yerli Otomobil Projesi'nin paydaşları olan babayiğitler Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi" dedi.