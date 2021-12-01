Babayiğit ne demek? Babayiğit anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Babayiğit, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Babayiğit ne demek? Babayiğit anlamı ne? İşte, Babayiğit kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Babayiğit kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Babayiğit anlamı ne? Babayiğit ne demek?
BABAYİĞİT NE DEMEK?
(baba'yiğit)
1. isim, mecaz Yürekli kimse:
"Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı." - Yahya Kemal Beyatlı
2. isim, mecaz Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse:
"Binaya yakışacak mobilyayı satın almaya kadir babayiğit çıkmadı." - Reşat Nuri Güntekin
3. sıfat, mecaz Güçlü kuvvetli (kimse).
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