Babaya son bakış

27.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz teli takılı kalan traktör, sürücüsünün üzerinden geçip, direğe çarparak durdu. Ağır yaralanan Kenan Acar hayata ancak 8 gün tutunabildi.



Kaza, Huzur mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftçilik yapan Kenan Acar, 16 PE 172 plakalı traktörü tarlaya çalışmaya gitti. Gaz telinin takılı kalması sonucu kontrolden çıkan traktör Kenan Acar'nın üzerinden geçti. Ardından traktör yolun karşısında bulunan tarlaya doğru gidip, karşı tarlada bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralanan sürücünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip, İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Ambulansla hastane getirilen Kenan Acar'ın kızı babasının ambulanstan indirildiği sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam hayata ancak 8 gün tutunabildi. Sabaha karşı hayatını kaybeden Kenan Acar'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA