Babasız çocukların bisiklet sevinci Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İHH Kuveyt Konutlarında ikamet eden babasız 42 çocuk için hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İHH Kuveyt Konutlarında ikamet eden babasız 42 çocuk için hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Edremit Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşın sıkıntılarını dinlemek ve sorunları yerinde görmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Vekili Kerem Baynal'ın öncülüğünde İHH Kuveyt Konutlarında yapılan toplantı sonrası çocuklar bisiklet talebinde bulunmuştu. Çocukların bu talebine kayıtsız kalmayan hayırsever bir iş adamı ise 42 evin bulunduğu konutlara 42 adet bisiklet gönderdi. İHH Kuveyt Konutlarındaki ailelerin çocukları için özel olarak gönderilen bisikletler toplantı öncesi çocuklara verildi.

Van'da 2011 yılında yaşanan deprem sonrası eşi vefat eden aileler için yaptırılan İHH Kuveyt Konutlarını ziyaret eden Başkan Say, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çeşitli çalışmaların yapılması için gerçekleştirilen toplantı öncesi Başkan Say, hayırsever iş adamı tarafından gönderilen bisikletleri teslim etti. Bisiklet dağıtımı öncesi çocukların sevincine ortak olan Başkan Say, beraberinde Edremit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kerem Baynal ile birlikte çocuklarla sohbet etti. Başkan Say, İHH temsilcilerine de konutlara göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür etti.

"Çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz"

Daha sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Say, belediyenin düzenlemiş olduğu bir önceki toplantı sonrası çocuklardan bisiklet talebinin geldiğini belirtti. Çocukların bu talebine hayırsever bir iş adamının kayıtsız kalmadığını vurgulayan Başkan Say, "Her bir aileye, her bir eve verilecek şekilde hayırsever iş adamımızca gönderilen bisikletlerin dağıtımına vesile olduk. Edremit Belediyesi olarak biz de çocuklarımıza kasklarını temin edeceğiz. Gönül isterdi ki Edremit'teki, Van'daki bütün çocukların bisikleti olsun. Bu noktada elimizden geldiğince çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz. Ben özellikle bisikletleri gönderen iş adamımıza, hemşehrimize gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunma, çocukların kalbine dokunma noktasında bizleri de vesile etti, bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer anlamda da konutlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların talepleri yerinde dinlendi

Bisikletlerin dağıtımı sonrası yapılan konuşmanın ardından Başkan Say, konutlarda ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Say, konut sakinlerinin çevre düzenlemesi, park, market, doğalgaz, internet altyapısı, çevre aydınlatması ve kamelya gibi taleplerini not aldı. Bazı çalışmaların başlaması noktasında gerekli talimatları veren Başkan Say, bazı talepleri ise ilgili kurumlar aracılığı ile çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Dağıtılan bisikletlerden dolayı mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar ve anneleri ise Başkan Say ve hayırsever iş adamına teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA