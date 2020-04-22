Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi
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Kahramanmaraş, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Haber

Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi

Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi Babasının yatağına yattığı için tartıştığı iddia edilen bir kişi oturdukları tarihi evi ateşe verdi Kahramanmaraş'ta basıyla tartıştıktan sonra yaşadıkları tarihi evi yakmaya kalkan bir kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin iknalarıyla saklandığı...

22.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:01
Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi

Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi

Babasının yatağına yattığı için tartıştığı iddia edilen bir kişi oturdukları tarihi evi ateşe verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta basıyla tartıştıktan sonra yaşadıkları tarihi evi yakmaya kalkan bir kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin iknalarıyla saklandığı konağın çatısından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet A. (42), iddiaya göre babasının yatağına yattığı için baba Osman A. ile tartıştı. Çıkan tartışma sonrası yaklaşık bir asırlık ahşap konağı yakmak isteyen Mehmet A, konağın çatı kısmına saklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri konağın çatısındaki alevleri söndürerek içeri girmek istedi. Ekipler, konağın iç ve dış kısmından uzun uğraşlar sonucu Mehmet A'ya ulaştı. Polis ve sağlık görevlileri eşliğinde ambulansa alınan Mehmet A'ya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi

Kaynak: İHA

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