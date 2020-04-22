Babasıyla tartıştı, tarihi konağı yakmak istedi Kahramanmaraş'ta babasıyla tartışan bir kişi, yaşadıkları tarihi evin çatısını ateşe verdi.

Kahramanmaraş'ta babasıyla tartışan bir kişi, yaşadıkları tarihi evin çatısını ateşe verdi. Konağın çatısına saklanan şahıs polisin ve itfaiyenin ikna çabalarıyla çatıdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki tarihi bir konakta yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet A. (42), iddiaya göre babasının yatağına yattığı için baba Osman A. ile tartıştı. Çıkan tartışma sonrası yaklaşık bir asırlık ahşap konağı yakmak isteyen Mehmet A, konağın çatı kısmına saklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri konağın çatısındaki alevleri söndürerek içeri girmek istedi. Ekipler, konağın iç ve dış kısmından uzun uğraşlar sonucu Mehmet A'ya ulaştı. Polis ve sağlık görevlileri eşliğinde ambulansa alınan Mehmet A'ya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA