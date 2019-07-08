Babasıyla tartışıp tarlayı terk eden zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde babasıyla tartışan zihinsel engelli bir şahıstan, 06 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre 06 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesindeki tarlalarında çalışan 37 yaşındaki zihinsel engelli Ümmet Gök, babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Daha sonra tartıştığı babasını tarlada bırakarak yürüyerek tarladan ayrılan Ümmet Gök'ten, o saatten bu yana haber alınamıyor. Zihinsel engelli olmasından dolayı geçmiş yıllarda da birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra eve döndüğü için ilk gün ihbar etmeyen Ümmet Gök'ün ailesi, ikinci günün sonunda da zihinsel engelli Ümmet Gök eve dönmeyince durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelerek detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, arama çalışmaları başlattı.

Ekipler seferber oldu

Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesinde 06 Temmuz 2019 Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan zihinsel engelli Ümmet Gök için, ekipler seferber oldu. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmalarım kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Kemaliye ve Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahalle çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Zihinsel engelli şahsın daha önceki ortadan kaybolmalarında bulunduğu yerler başta olmak üzere, mahalle sakinleri tarafından zihinsel engelli şahsın son görüldüğü yerlerde yapılan arama kurtarma çalışmalarına Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Havuç' isimli iz takip köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeleekipleri ile mahalle halkı, zihinsel engelli Ümmet Gök'ün bulunması için seferber oldu. Bölgede yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarında, bu saate kadar hiçbir ize rastlanılmadı.

Öte yandan Ortaköy Mahallesine gelerek ekiplerden bilgi alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.

Jandarma, AFAD ve mahalle halkı tarafından yaklaşık 100 kişilik ekiple sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam edeceği bildirildi.

Babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ün, kendisine ait cep telefonunu da evde bıraktığı ve yanına hiçbir eşya almadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA