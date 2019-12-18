Babasıyla tartışan kişi, kaldırım taşlarıyla otomobile zarar verdi

18.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında babasına ait otomobile taşlarla zarar verdi.

Mahmudiye Mahallesi'nde Resul M. (57), yanına oğlu Bahattin M'yi (31) alarak 16 CBS 62 plakalı otomobiliyle markete gitti.

Markete borcunu ödeyen sürücü ile oğlu arasında evlerine dönmek için araca bindiklerinde tartışma çıktı.

Psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen Bahattin M, otomobili kullanmak istemesine karşı çıkan babasını darbetmeye çalıştı.

Bir süre sonra otomobilden inen Bahattin M, kaldırımdan söktüğü taşlarla aracın camlarını kırdı, kaportasının bazı yerlerini ezdi.

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bahattin M. ile babası Resul M, olay yerine gelen ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA