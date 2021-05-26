Babasıyla kavga eden fırıncıyı bıçaklayan katil zanlısı adliyede

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, babasıyla kavga eden fırın işletmecisi Ulaş Parlaklı'yı (27) bıçaklayarak, öldüren Erkan E. (24), adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, babasıyla kavga eden fırın işletmecisi Ulaş Parlaklı'yı (27) bıçaklayarak, öldüren Erkan E. (24), adliyeye sevk edildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden Erkan E., adliye girişinde gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

Olay, dün akşam, Hacıtuğrul Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Pide ve lahmacun fırınında çalışan Ulaş Parlaklı, iddiaya göre, aynı işletmenin ocağında görevli Ertan E.'den araç anahtarı vermesini istedi. Ertan E., anahtarı vermeyince aralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Parlaklı'nın, babasıyla kavga ettiğini gören Erkan E. de kavgaya dahil oldu. Erkan E., yanında bulunan bıçağı Parlaklı'nın koluna, göğsüne ve vücudunun birkaç yerine daha sapladı. Erkan E., kaçarken, devriye gezen polis ekibi de yerde kanlar içinde yatan Parlaklı'yı görünce sağlık görevlilerini çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Ulaş Parlaklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Erkan E. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Erkan E., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erkan E., adliye girişinde soru soran gazetecilere "Pişmanım" diye seslendi.

Öte yandan Ulaş Parlaklı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık