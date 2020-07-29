Babasıyla birlikte öldürülen 10 yaşındaki İzzet, geçen yıl kalp ameliyatı olmuş (2) BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKonya'da dün silahlı saldırıda öldürülen Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleri ortaya çıktı.

BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da dün silahlı saldırıda öldürülen Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA