Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı "Annem duysa kalbine iner" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı "Annem duysa kalbine iner" dedi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Haberler | 3. Sayfa

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı, "Annem duysa kalbine iner" dedi Plastik kasa hırsızlarını iş yeri sahibinin oğlu ve eşi yakaladı Hırsızlık şüphelisi genç kendisine tepki gösteren işyeri sahibine "Aldıysak aldık.

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı, "Annem duysa kalbine iner" dedi

Plastik kasa hırsızlarını iş yeri sahibinin oğlu ve eşi yakaladı

Hırsızlık şüphelisi genç kendisine tepki gösteren işyeri sahibine "Aldıysak aldık. Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat" diyerek yanıt verdi

ISPARTA - Isparta'da bir manavdan yaklaşık değeri 2 bin lira olan plastik kasaları çalan baba ve oğlu kaçarken yakalandı.

Olay gece saatlerinde Dere Mahallesi 117. Cadde üzerinde hizmet veren bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne hurda arabasıyla yanaşan 2 şahıs, manavda bulunan plastik kasaları araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine şehir dışında bulunan iş yeri sahibi Ahmet K.,'nın oğlu ve eşi hırsızların peşine düşerek, eski devlet hastanesini kavşağında yakaladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, hırsızlık şüphelilerinin baba Mustafa G. ve oğlu Hasan G.olduğunu belirledi.

Polislere derdini anlatmaya çalınan Hasan G., "Annem duysa kalbine iner, ağır engelli zaten. Ödünç aldım, annemin cihazını yaptıracaktım. Bir daha yapmam" dedi.

"Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat"

İş yerinin sahibini oğlu ve annesi de Hasan G.'ye tepki gösterdi. Hasan G., tepkilere, "Aldıysak aldık. Şikayetçi oldun git karakola derdini anlat" diyerek karşılık verdi.

Hasan G., kamyonetin arkasındaki kasaları tek tek indirerek, iş yeri sahibine teslim etti. Ahmet K., plastik kasaları aracına yükleyerek, dükkanının yolunu tuttu.

Baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı 'Annem duysa kalbine iner' dedi
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı 'Annem duysa kalbine iner' dedi
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı 'Annem duysa kalbine iner' dedi
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı 'Annem duysa kalbine iner' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Burak Deniz Burak Sergen
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı "Annem duysa kalbine iner" dedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:00:59. #1.14#

title