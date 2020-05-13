Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park sevinci SİVAS'ta, babası Hasan Kıraç (37) ile birlikte koronavirüsü yenen Ömer (5), İçişleri Bakanlığı'nın 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için verdiği sokağa çıkma izninde parkta doyasıya eğlendi.

SİVAS'ta, babası Hasan Kıraç (37) ile birlikte koronavirüsü yenen Ömer (5), İçişleri Bakanlığı'nın 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için verdiği sokağa çıkma izninde parkta doyasıya eğlendi.

Sivas Valiliği'nde şoför olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası Hasan Kıraç ile oğlu Ömer, kısa süre aralıklarla rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta süren tedavinin ardından iyileşen baba ve oğlu, önceki gün taburcu edildi. İçişleri Bakanlığı'nın 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için verdiği sokağa çıkma izninin ardından 14 günlük karantina süresini dolduran baba ve oğlu, bugün dışarıya çıktı. Babası ile birlikte parka giden Ömer'in mutluluğu, gözlerinden okundu.

'OYUNUN TADINI ÇIKARIYORLAR'Oğlunun dışarıya çıkma kararına çok sevindiğini belirten Hasan kıraç, "İçişleri Bakanlığı'mızın vermiş olduğu 4 saatlik izni parkta çocuklarımla birlikte vakit geçirerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Ömer uzun zaman sonra dışarıya çıktı, evde çok bunalmıştı. Güneş dahi görmemişlerdi. Bugün güzel havanın, parkın, güneşin ve oyunun tadını çıkarıyorlar" dedi. Koronavirüsü baba oğul yendiklerini söyleyen Kıraç, "Çok şükür tedavimizi gördük. Sıkıntımız kalmadı. Karantina sürecimiz dolduğu için havanın iyi olması nedeniyle parkta vakit geçiriyoruz" dedi.

İznin tadını çıkaran minik Ömer Kıraç ise, "Parka geldim, oyunlar oynadım ve salıncakta sallandım. Çok sevindim" dedi.

Kaynak: DHA