Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)
19.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:27
CANSIZ BEDENİ BULUNDUEdirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Edirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın dalgıçlar tarafından bulunan cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL