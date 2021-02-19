Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)
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Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)

19.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:27
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDUEdirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın dalgıçlar tarafından bulunan cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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