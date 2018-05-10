Babasıyla Aynı Kaderi Paylaştı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin babasının da 2 yıl önce aynı traktörle yaptığı kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, dün ilçe merkezine 19 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrican Büyüker (19) idaresindeki 52 EN 540 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Büyüker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Büyüker'in cesedi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, ailesine teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Fikrican Büyüker'in cenazesi, bugün Yukarı Isırganlı Mahallesi'nde defnedilecek. Büyüker'in kazada hayatını kaybettiği 52 EN 540 plakalı traktörle babası Hasan Büyüker'in de 2 yıl önce Yukarıısrganlı Mahallesi'nde yaptığı kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAMSUN