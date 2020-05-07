babasının yatağından düşen 7 aylık Suriyeli bebek öldü

babasının yatağından düşen 7 aylık Suriyeli bebek öldüBursa'nın Yıldırım ilçesinde, 7 aylık İbrahim Ahmad, Suriye uyruklu anne ve babasının yatağında oynarken, yere düştü.

babasının yatağından düşen 7 aylık Suriyeli bebek öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 7 aylık İbrahim Ahmad, Suriye uyruklu anne ve babasının yatağında oynarken, yere düştü. Başında şişlik oluşan İbrahim Ahmad, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Ahmad Nour Mahfouz Mısri ile Fatma Mahmoud çiftinin kendi yataklarında oynayan 7 aylık bebekleri İbrahim Ahmad, iddiaya göre, oyun oynarken yere düştü. Çift, uzun süre ağlayan çocuklarının başının şişmeye başladığını fark etti. Sakinleştirilmeye çalışılan İbrahim Ahmad, fenalaşınca anne ve babası tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Ahmad, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Minik İbrahim Ahmad'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin ölümünün ardından Suriyeli çiftin evinde ise inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmad Nour Mahfouz Mısri ile eşi Fatma Mahmoud'un savcılık talimatıyla mağdur olarak ifadeleri alındı.

'İLK ÇOCUĞUMDU'

Baba Ahmad Nour Mahfouz Mısri'nin, ifadesinde, "Çocuk, yatakta kendi kendine oynuyordu. Bir anda düşme sesi geldi. Gidip, baktığımızda yerdeydi ve ağlıyordu. Hemen kucağımıza alıp, sakinleştirmeye çalıştık fakat o sırada başı şişti. Sakinleşmeyince ve fenalaşınca hastaneye götürdük. Orada yoğun bakıma alındı ve öldü. Benim ilk çocuğumdu" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA