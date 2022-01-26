Babasının yargılandığı duruşma çıkışında ağabeyini öldüren şüpheli: Babam, ağabeyimi tutuyordu (2) - Haberler
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Babasının yargılandığı duruşma çıkışında ağabeyini öldüren şüpheli: Babam, ağabeyimi tutuyordu (2)

Babasının yargılandığı duruşma çıkışında ağabeyini öldüren şüpheli: Babam, ağabeyimi tutuyordu (2)

TUTUKLANDI Aksaray'da, eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurarak öldüren Muammer Çınar (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDI

Aksaray'da, eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurarak öldüren Muammer Çınar (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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