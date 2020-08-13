Babasının yaptırdığı büstü 32 yıl sonra restore ettirdi
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Babasının yaptırdığı büstü 32 yıl sonra restore ettirdi

Hayırsever işadamı Metin Durmaz, babasının Silivri'de yaptırdığı Atatürk Büstünün restorasyonunu 32 yıl sonra yaptırdı.

Babasının yaptırdığı büstü 32 yıl sonra restore ettirdi
13.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:16

Hayırsever işadamı Metin Durmaz, babasının Silivri'de yaptırdığı Atatürk Büstünün restorasyonunu 32 yıl sonra yaptırdı.

Amerika'da yaşayan Opel Motorsport yarışları eski pilotu ve ralli şampiyonu hayırsever iş adamı Metin Durmaz, Silivri İlçesi Çayırdere köyünde yaşayan babası Ziya Durmaz'ın Yalıkent Tatil köyü Semizkumlar Mevkisinde sahilin yapılaşmasını önlemek ve Atatürk sevgisini yeni nesillere aşılamak için yaptırdığı Atatürk Büstünün restorasyonunu yaptırdı.

Atatürk Büstünün yıllar sonra eskiyip dökülmesi üzerine Tatil Köyü yöneticisi Şencan Ertoprak, Amerika'da yaşayan Durmaz'a telefonla ulaştı. Amerika'dan kızı ve oğlu ile tatil için Türkiye'ye gelen Durmaz, ilk iş olarak büstün tadilatını yaptırmaya başladı. Babasının tam bir Atatürkçü olduğunu belirten Durmaz, "Tüccar olan rahmetli babam Ziya Durmaz yıllar önce buradaki sahilin yapılaşmasının önüne geçmek ve Atatürk sevgisini gelecek nesillere aşılamak için buraya Atatürk Büstü yaptırmış. Aradan geçen 32 yılda büst eskimiş ve harabe olmaya yüz tutmuş. Tatil Köyü yöneticisi arkadaşımız Şencan Ertoprak bana telefonla ulaşıp büstün yapılması gerektiğini söyleyince hiç düşünmeden yaptırabileceğimi söyledim. Bugün ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükran borcumuz ve Atatürk'ün mirasını yeni nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ne mutlu ki babamın yaptırdığı büstün restorasyonunu yaptırmak bana nasip oldu bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Opel Motorsport yarışları eski pilotu ve ralli şampiyonu olan iş adamı Metin Durmaz daha önceleri de yoksul öğrencilere yardım gibi hayır işlerinde bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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