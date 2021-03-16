Babasının tacizine maruz kalan kız çocuğu korumaya alındı
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Babasının tacizine maruz kalan kız çocuğu korumaya alındı

16.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:57
Babasının tacizine maruz kalan kız çocuğu korumaya alındı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, kız çocuğunun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, kız çocuğunun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

'KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI'Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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