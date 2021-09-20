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Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

İZMİR'in Konak ilçesinde, babasının cinsel tacizine maruz kalan ve daha sonra teslim edildiği anneannesinin evini pompalı tüfekle basan ağabeyi tarafından götürülmek istenen S.E. (15), devlet korumasına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, babasının cinsel tacizine maruz kalan ve daha sonra teslim edildiği anneannesinin evini pompalı tüfekle basan ağabeyi tarafından götürülmek istenen S.E. (15), devlet korumasına alındı.

Olay, 7 Eylül saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B. kaçarak evlendi. Serkan E. cezaevinden dönünce bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Anne, durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BABA DA TUTUKLANDI

Asya E.'nin serbest kalması için, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında da 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra anneannesine teslim edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polisin gözaltına aldığı Serkan E., sevk edildiği adliyede, 17 Eylül'de tutuklandı.

EVİ BASIP, KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

Aynı gün S.E.'nin ağabeyi A.E. (17), elinde bıçak olduğu ileri sürülen arkadaşı M.M.'yi de yanına alarak pompalı tüfekle anneannesinin evini bastı, babasının tacizine uğrayan kız kardeşi S.E.'yi götürmek istedi. Evdekiler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istedi. Polisin geldiğini fark eden A.E., elindeki pompalı tüfeği evin bahçe duvarından atıp gizlemek istedi. Polis A.E. ve arkadaşı M.M.'yi gözaltına aldı. A.E.'nin bahçeye attığı tüfeğe de bulunup, incelenmek üzere el konuldu. Polislerin gelmesiyle sokağa çıkan S.E. ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. O anlar bir binanın güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. Gözaltına alınan A.E. ve arkadaşı, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşananların ardından S.E., devlet korumasına alındı. Yakınları, S.E.'nin kendilerinde kalmasını istedi.


Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Babasının taciz ettiği kız devlet korumasında

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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