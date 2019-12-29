Babasının tabancasıyla oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir çocuk, babasına ait tabancanın oynarken ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir çocuk, babasına ait tabancanın oynarken ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynayan Hasan H. (5), silahın ateş alması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Hasan H, kurtarılamadı.
Aile fertleri ifade işlemleri için emniyete götürüldü.