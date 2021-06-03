Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor

Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, babasının sırtında okuluna götürdüğü 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan Şahin, hayırseverlerin tekerlekli sandalye yardımı ve belediye ekiplerinin evi ile okulu arasındaki yolu asfaltlamasıyla okuluna rahatlıkla gidebilmenin sevincini yaşıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, babasının sırtında okuluna götürdüğü 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan Şahin, hayırseverlerin tekerlekli sandalye yardımı ve belediye ekiplerinin evi ile okulu arasındaki yolu asfaltlamasıyla okuluna rahatlıkla gidebilmenin sevincini yaşıyor.

Halil ve Fatma Şahin çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Batuhan'ı eğitiminden geri kalmaması için sırtında Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan evlerinden bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren babanın zorlu yaşam mücadelesini Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltlayarak ailenin mağduriyetini giderdi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelen küçük Batuhan'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın sevincini yaşıyor.

"Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk"

Baba Şahin, AA muhabirine, haberin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayarak destek verdiğini ve yardımda bulunduğunu söyledi.

Mağduriyetlerini haberleştiren AA ekibine ve yardımlarına koşan Belediyeye teşekkür eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk. Artık Batuhan'ı rahat şekilde okula götürüp getirebiliyorum. Belediye ekipleri, evimizdeki eksiklerimizi de giderdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı eksiklerimiz var onların da zamanla giderileceğini düşünüyorum. Yol yapılmadan önce Batuhan'ı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çok şükür ev ile okul arasındaki yol asfaltlandı, eksikleri giderildi. Başka da sıkıntımız yok."

Şahin, oğlunun yolun yapılmasına çok sevindiğini anlatarak, "Batuhan çok mutlu. Sabahları okula artık rahat bir şekilde gidip geliyor." diye konuştu.

"Bir baba olarak da herkese teşekkür ediyorum"

Yaşadığı zorlukları anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Daha önce oğluma sırtımda okula götürüp getiriyordum çünkü oğlumun okuması için mecburdum. Şimdi çok şükür tekerlekli sandalye ile oğlum okula gidip gelecek. Oğlum rahata kavuştu, okuluna, sınıfına rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Oğlumun okuması ve iyi bir eğitim alabilmesi için elimden geleni yapacağım. Bir baba olarak da herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmakta güçlük çeken ve babası aracılığıyla düşüncelerini dile getiren bedensel engelli Batuhan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Artık rahat bir şekilde okula gidiyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.

Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:55:04. #1.15#

title