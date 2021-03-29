Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan için yollar açılıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren baba Halil Şahin'in yaşadığı zorlukların giderilmesi için ev ve okul arasında yol yapılıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren baba Halil Şahin'in yaşadığı zorlukların giderilmesi için ev ve okul arasında yol yapılıyor.

Üç çocuk sahibi Halil ve Fatma Şahin çiftinin ilk çocukları doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Batuhan Şahin'i, eğitiminden geri kalmaması için sırtına alarak, kırsal Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısındaki evlerinden okula götüren babanın zorlu yaşam mücadelesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince haberleştirildikten sonra yetkililer harekete geçti.

Haberin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Ardından ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, en kısa sürede yolu tamamlayarak ailenin mağduriyetini gidermek için kolları sıvadı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ev ile okul arasındaki yolun yapımına başlandı

Baba Halil Şahin, AA muhabirine, haberin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayarak destek verdiğini ve yardımda bulunduğunu söyledi.

Oğluna Yeşilyurt Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Belediye ekipleri geldi şu an ev ile okul arasındaki yolun yapımına başladı. İlçemizdeki yetkililer evimize gelerek ziyarette bulundu ve destek sözü verdi. Herkesten Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Yolumuz tamamlandıktan sonra oğlumu daha rahat okula götürüp getireceğim. Elimden geldiği kadar çocuğumu okutmaya çalışacağım. Yol yapılmaya başlandı, şu an çok mutluyum, çocuğum benden daha mutlu. Dışarıda iş makinelerini gören oğlum çok mutlu oldu. Oğlum bana 'baba tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkabilir miyim, kardeşlerimle ben de çıkayım' diyor. Yolumuz tamamen bittikten sonra oğlumu okula tekerlekli sandalyeyle götüreceğim. Sesimizi duyurduğu için AA ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonra okula rahatça gidip geleceğimiz için çok mutluyuz."

Anne Fatma Şahin ise yardım çalışmalarından dolayı teşekkür ederek "Çocuğum okusun, yürümeye başlasın bana yeter. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bedensel engelli Batuhan Şahin ise tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek "Teşekkür ederim, Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik