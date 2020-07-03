Babasının silahlı saldırısında yaralandı
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Babasının silahlı saldırısında yaralandı

Samsun'da gece babasını tabancayla vurduğu bir kişi bacaklarından yaralanarak hastanelik oldu.

Babasının silahlı saldırısında yaralandı
03.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:36

Samsun'da gece babasını tabancayla vurduğu bir kişi bacaklarından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 03.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "bir evden silah sesleri geliyor" diye yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde her iki bacağının 4 yerinden tabancayla vurulan N.B.(44), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.B. kendi kendini vurduğunu iddia etti. N.B.'nin babası K.B. ise oğlunu kendisinin vurduğunu itiraf etti.

Baba K.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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