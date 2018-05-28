Babasının Silahı ile İntihar Etti

Kayseri'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, emekli olan babasının silahı ile evde başına ateş ederek intihar etti.

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Işıl Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki E.A. ailesi ile birlikte evde olduğu sırada emekli polis memuru olan babasının silahıyla başına 1 kez ateş ederek intihar etti.

Ailenin 112 ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ