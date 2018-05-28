Babasının Silahı ile İntihar Etti
Kayseri'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, emekli olan babasının silahı ile evde başına ateş ederek intihar etti.
Kayseri'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, emekli olan babasının silahı ile evde başına ateş ederek intihar etti.
Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Işıl Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki E.A. ailesi ile birlikte evde olduğu sırada emekli polis memuru olan babasının silahıyla başına 1 kez ateş ederek intihar etti.
Ailenin 112 ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ
YORUMLAR (2)
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Allah sabir versin ailesine ama ben burdan bir oneri ic isleri bakanligina emekli olan polis memurlarin emekli olur olmaz silahlari alinsin bir nebze onleyici olur neden almiyorlarkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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YILDIZ : Dende kalmadı Yaşamda Yaşamakta insanlıkta yiyecekte içecekte velhasıl Ahlakımızda denge kalmadı ALLAH Babasına Annesine sabır versin ALLAH Rahmet etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır