Mardin'in Artuklu ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın askeri ve sivil personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ergün Karaca'nın oğlu Ergün, babasının şehadetinin üçüncü yılında sünnet oldu.

MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Emin Canlı'nın da katıldığı, Adana Şehit Aileleri Derneği binasında düzenlenen sünnet töreninde minik Ergün'ün kirvesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü oldu.

Sünnet töreninde konuşan Başkan Sözlü, kanları ve canları ile üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı büyük bir sorumluluk ve görev olarak gördüğünü ifade ederken minik Ergün'ün vatanına milletine babası gibi sadık bir evlat olmasını temenni etti. - ADANA